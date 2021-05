Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

William Boyce: Symphonie A-Dur, op. 2, Nr. 2 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Luigi Boccherini: Quintett F-Dur, G 338 (Ensemble Concertant Frankfurt); Giovanni Battista Viotti: Violinkonzert Nr. 22 a-Moll, W I:22 (Elisabeth Wallfisch, Violine; The Brandenburg Orchestra: Roy Goodman)