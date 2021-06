Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Gioacchino Rossini: "Torvaldo e Dorliska", Ouvertüre (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade c-Moll, KV 388 (Quintett Chantily); Joseph Haydn: Symphonie Nr. 86 D-Dur (Orchestra of the Age of Enlightenment: Sigiswald Kuijken)