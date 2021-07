Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Sergej Prokofjew: "Ägyptische Nächte", op. 61 (WDR Sinfonieorchester Köln: Gerd Albrecht); Carl Reinecke: Konzertstück B-Dur, op. 33 (Sontraud Speidel, Klavier; Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim: Vladislav Czarnecki); Edward Elgar: "The wand of youth", Suite Nr. 2, op. 1 b (Orchestra of the Welsh National Opera: Charles Mackerras)