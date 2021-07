Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Peter Tschaikowsky: Andante cantabile H-Dur, op. post. (David Geringas, Violoncello; Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim: David Geringas); Ignaz Joseph Pleyel: Sextett Es-Dur (Consortium Classicum); Wolfgang Amadeus Mozart: Musik zu einer Pantomime, KV 446 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)