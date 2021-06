Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Cornelius Gurlitt: "Kindersymphonie", op. 169 (Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim: Vladislav Czarnecki); Ludwig van Beethoven: Sonate c-Moll, op. 30, Nr. 2 (Daniel Sepec, Violine; Andreas Staier, Hammerklavier); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie G-Dur, KV 199 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)