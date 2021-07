Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Benjamin Britten: Violinkonzert d-Moll, op. 15 (Frank Peter Zimmermann, Violine; Schwedisches Radio-Sinfonieorchester: Manfred Honeck); John Dowland: "Me, me and none but me", D 56 (Andreas Scholl, Countertenor; Andreas Martin, Laute); Frank Bridge: Suite e-Moll, H 93 (BBC National Orchestra of Wales: Richard Hickox)