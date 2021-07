Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Pietro Locatelli: Sinfonia f-Moll - "Trauersinfonie" (Europa Galante Concertino: Fabio Biondi); Dmitrij Schostakowitsch: Klaviertrio Nr. 1, op. 8 (Lily Maisky, Klavier; Alissa Margulis, Violine; Mischa Maisky, Violoncello); Ferdinand Ries: Klavierkonzert As-Dur, op. 151 - "Gruß an den Rhein" (Piers Lane, Klavier; The Orchestra Now: Leon Botstein)