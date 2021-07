Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Martin Kraus: Symphonie c-Moll, VB 142 (Orchestra of the Age of Enlightenment: Anthony Halstead); Pablo de Sarasate: "Sérénade andalouse", op. 10 (Tianwa Yang, Violine; Markus Hadulla, Klavier); Franz Schreker: Kammersinfonie in einem Satz (Netherlands Radio Chamber Orchestra: Peter Eötvös)