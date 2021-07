Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

André Jolivet: Flötenkonzert (Manuela Wiesler; Tapiola Sinfonietta: Paavo Järvi); Dag Ivar Wirén: Serenade, op. 11 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 4 g-Moll, op. 40 (Daniil Trifonov, Klavier; Philadelphia Orchestra: Yannick Nézet-Séguin)