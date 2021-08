Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Caspar Schürmann: "Ludovicus Pius", Suite (Akademie für Alte Musik Berlin); Carl Philipp Emanuel Bach: Oboenkonzert B-Dur, Wq 164 (Jonathan Kelly, Oboe; Berliner Barock Solisten); William Walton: "Escape me never", Suite (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)