Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Aaron Copland: "Rodeo" (Dallas Symphony Orchestra: Eduardo Mata); Robert Schumann: 12 Stücke, op. 85 (Eric Le Sage, Frank Braley, Klavier); William Walton: Aus "The three Sisters" (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)