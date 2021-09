Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Henry Purcell: "The Gordian Knot Untied", Schauspielmusik (The Parley of Instruments: Roy Goodman); Gabriel Fauré: Sonate d-Moll, op. 109 (Steven Isserlis, Violoncello; Connie Shih, Klavier); Max Reger: Suite im alten Stil F-Dur, op. 93 (Bamberger Symphoniker: Horst Stein)