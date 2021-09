Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Anton Hoffmeister: Sinfonia concertante E-Dur (Dieter Klöcker, Waldemar Wandel, Klarinette; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Ignacy Jan Paderewski: "Tatra-Album", op. 12 (Ewa Kupiec, Klavier); Werner Egk: Französische Suite nach Rameau (SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg: Leopold Stokowski)