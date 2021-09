Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Sebastian Bach: "Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott", BWV 127 (Sibylla Rubens, Sopran; Christoph Prégardien, Tenor; Klaus Mertens, Bass; Amsterdam Baroque Choir and Soloists: Ton Koopman); Erich Wolfgang Korngold: Klaviertrio D-Dur, Allegro non troppo, con espressione, op. 1 (Beaux Arts Trio); William Perry: "The silent years" (Michael Chertok, Klavier; RTÉ National Symphony Orchestra: Paul Phillips)