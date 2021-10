Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Friedrich Händel: Concerto grosso G-Dur, op. 6, Nr. 1 (Il Giardino Armonico: Giovanni Antonini); Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Marin Marais: Suite g-Moll (Jordi Savall, Bassgambe; Hopkinson Smith, Theorbe; Ton Koopman, Cembalo); Felix Mendelssohn Bartholdy: Streichersinfonie Nr. 2 D-Dur (Gewandhausorchester Leipzig: Kurt Masur)