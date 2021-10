Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Philipp Telemann: Suite D-Dur, TWV 55:D6 (Hille Perl, Viola da gamba; Freiburger Barockorchester); Wolfgang Amadeus Mozart: "Ch'io mi scordi di te" - "Non temer, amato bene", KV 505 (Magdalena Kozená, Mezzosopran; Jos van Immerseel, Hammerklavier; Orchestra of the Age of Enlightenment: Simon Rattle); Édouard Lalo: Violinkonzert F-Dur, op. 20 (Jean-Jacques Kantorow, Violine; Orquestra Ciudad de Granada: Kees Bakels)