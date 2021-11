Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Schubert: Symphonische Fragmente D-Dur, D 708 a (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Ludwig van Beethoven: Sonate A-Dur, op. 12, Nr. 2 (Anne-Sophie Mutter, Violine; Lambert Orkis, Klavier); Gabriel Pierné: Klavierkonzert c-Moll, op. 12 (Jean-Efflam Bavouzet, Klavier; BBC Philharmonic: Juanjo Mena)