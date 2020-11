Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Christian Bach: Sinfonie F-Dur, op. 3, Nr. 5 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Robert Schumann: Klavierquintett Es-Dur, Allegro brillante, op. 44 (Leif Ove Andsnes, Klavier; Artemis Quartet); Peter Tschaikowsky: Serenade C-Dur, Pezzo in forma di Sonatin, op. 48 (Göteborger Sinfoniker: Neeme Järvi); Gabriel Pierné: Canzonetta, op. 19 (Lisa Shklyaver, Klarinette; Jos van Immerseel, Hammerklavier); Josef Mysliveček: Sinfonie C-Dur, EvaM 10:C14 (Concerto Köln: Werner Ehrhardt); Tarquinio Merula: "Su la cetra amorosa" (Lautten-Compagney Berlin: Wolfgang Katschner); Anton Arenskij: Klaviertrio d-Moll, Scherzo, op. 32 (Borodin Trio)