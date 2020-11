Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Oboenkonzert D-Dur, RV 453 (Zefiro, Oboe und Leitung: Alfredo Bernardini); Jakov Gotovac: Lieder und Tänze des Balkan, op. 16 (NDR Radiophilharmonie: Moshe Atzmon); Giuseppe Tartini: "Sinfonia pastorale" (New York Harp Ensemble; The New York Pro Arte Chamber Orchestra: Aristid von Würtzler); Jules Massenet: "Thaïs", Méditation (Renaud Capuçon, Violine; Deutsche Kammerphilharmonie Bremen: Daniel Harding); Georg Philipp Telemann: Konzert B-Dur, TWV 44:43 (Akademie für Alte Musik Berlin); Gabriel Fauré: Sérénade, op. 98 (Andreas Brantelid, Violoncello; Bengt Forsberg, Klavier); Rupert Ignaz Mayr: Suite Nr. 3 G-Dur (L'Arpa Festante: Rien Voskuilen)