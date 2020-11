Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Joachim Quantz: Concerto Nr. 9 Es-Dur (Barry Tuckwell, Horn; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu cis-Moll, op. 66 (Elisabeth Leonskaja, Klavier); Miklós Rózsa: Ungarische Serenade, Scherzo, op. 25 (Münchner Rundfunkorchester: Henry Raudales); Carl Reinecke: Drei Fantasiestücke, op. 43 (Anna Kreetta Gribajcevic, Viola; Oliver Triendl, Klavier); Gabriel Pierné: "Impressions de music-hall", Clowns musicaux (Orchestre Philharmonique du Luxembourg: Bramwell Tovey); Franz Liszt: Variationen über Mendelssohns "Hochzeitsmarsch" (Arcadi Volodos, Klavier); Antonio Vivaldi: Violoncellokonzert F-Dur, RV 412 (Jean-Guihen Queyras, Violoncello; Akademie für Alte Musik Berlin: Georg Kallweit)