Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Friedrich Händel: Concerto grosso G-Dur, op. 3, Nr. 3 (Combattimento Consort Amsterdam: Jan Willem de Vriend); Robert Schumann: Symphonie Nr. 1 B-Dur, Andante un poco maestoso, op. 38 (SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart: Roger Norrington); Peter Tschaikowsky: "Dornröschen", Valse aus dem 1. Akt (Orchester des Kirow Theaters: Valery Gergiev); Antonio Vivaldi: Konzert C-Dur, RV 808 (Amandine Beyer, Violine; Anna Fontana, Orgel; Gli Incogniti); Catherine Walter-Kühne: Fantasie über Themen aus der Oper "Eugen Onegin" (Emmanuel Ceysson, Harfe); Sergej Prokofjew: "Walzer Suite", Since we met, op. 110 (Scottish National Orchestra: Neeme Järvi); John Playford: "Jenny pluck pears" (The Playfords)