Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Gioacchino Rossini: "La scala di seta", Ouvertüre (Budapest Festival Orchestra: Iván Fischer); Frédéric Chopin: Polonaise Ges-Dur (Eugéne Mursky, Klavier); Edward Elgar: "The wand of youth", March, op. 1 b (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Marcel Grandjany: Fantasie über ein Thema von Haydn, op. 31 (Silke Aichhorn, Harfe); Johannes Brahms: Doppelkonzert a-Moll, Vivace non troppo, op. 102 (Renaud Capuçon, Violine; Gautier Capuçon, Violoncello; Gustav Mahler Jugendorchester: Myung-Whun Chung); Arcangelo Corelli: Concerto grosso F-Dur, op. 6, Nr. 9 (The English Concert: Trevor Pinnock); Domenico Scarlatti: Sonate A-Dur, K 499 (Christoph Ullrich, Klavier)