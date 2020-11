Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Konzert a-Moll, RV 522 (Rachel Podger, Johannes Pramsohler, Violine; Brecon Baroque); Robert Schumann: Kinderball, op. 130.n (Eric Le Sage, Denis Pascal, Klavier); Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento F-Dur, Allegro, KV 247 (Academy of St. Martin-in-the-Fields Chamber Ensemble); Friedrich von Flotow: "Martha", Ouvertüre (Staatskapelle Dresden: Hans Vonk); Gabriel Pierné: Scherzo-Caprice D-Dur, op. 25 (Jean-Efflam Bavouzet, Klavier; BBC Philharmonic: Juanjo Mena); Gioacchino Rossini: "Bianca e Falliero", Ouvertüre (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)