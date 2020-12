Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Konzert c-Moll, RV 510 (Giuliano Carmignola, Amandine Beyer, Violine; Gli Incogniti); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie C-Dur, Allegro vivace, KV 551 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Charles Koechlin: Sonatine, op. 87, Nr. 3 (Michael Korstick, Klavier); Giuseppe Giuliano: Mandolinenkonzert B-Dur (Juan Carlos Muñoz, Mandoline; Artemandoline); Johan Svendsen: Romanze G-Dur, op. 26 (Henning Kraggerud, Violine; Sinfonieorchester Malmö: Bjarte Engeset); Francesco Veracini: Ouvertüre Nr. 6 g-Moll (Akademie für Alte Musik Berlin)