Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Sebastian Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 7 D-Dur (Bande Montréal Baroque: Eric Milnes); Alexander Glasunow: "Valse de salon", op. 43 (Joanna Michna, Klavier); Felix Mendelssohn Bartholdy: "Ein Sommernachtstraum", Konzert-Ouvertüre, op. 21 (hr-Sinfonieorchester: Rolf Gupta); Franz Schubert: Oktett F-Dur, Andante und Variationen, D 803 (Wiener Oktett); Georg Friedrich Händel: Harfenkonzert B-Dur, HWV 294 (Marisa Robles, Harfe; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Mikalojus Konstantinas Ciurlionis: Mazurka es-Moll, VL 161 (Nikolaus Lahusen, Klavier)