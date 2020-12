Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Violinkonzert G-Dur, Allegro moderato, Hob. VIIa/4 (Rachel Podger, Violine; Orchestra of the Age of Enlightenment); Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonate D-Dur, Allegro assai vivace, op. 58 (Gautier Capuçon, Violoncello; Gabriela Montero, Klavier); Cipriani Potter: Klavierkonzert Nr. 4 E-Dur, Allegro (Tasmanian Symphony Orchestra, Klavier und Leitung: Howard Shelley); Marcel Tournier: Quatre préludes, op. 16 (Silke Aichhorn, Harfe); Antonio Vivaldi: Konzert G-Dur, RV 532 (Il Giardino Armonico: Giovanni Antonini); Francisco Tárrega: Gran Vals (Klaus Jäckle, Gitarre)