Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie F-Dur, Allegro, KV 43 (Concentus Musicus: Nikolaus Harnoncourt); Johann Nepomuk Hummel: Violinkonzert G-Dur, Allegro risoluto - Rallantando (James Ehnes, Violine; London Mozart Players: Howard Shelley); Alfred Grünfeld: "Soirée de Vienne", op. 56 (Konstantin Scherbakov, Klavier); François Couperin: "La Steinkerque" (La Simphonie du Marais; Hugo Reyne); Conradin Kreutzer: Variationen B-Dur (Klaus Thunemann, Fagott; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Billy Mayerl: "The harp of the winds" (Phillip Dyson, Klavier); Franz Schubert: Symphonie Nr. 1 D-Dur, Allegro vivace, D 82 (Swedish Chamber Orchestra Örebro: Thomas Dausgaard)