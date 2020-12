Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Robert Schumann: Klaviertrio F-Dur, Sehr lebhaft, op. 80 (Eric Le Sage, Klavier; Gordan Nicolitch, Violine; Christophe Coin, Violoncello); Michel Corrette: "Les Sauvages et La Furstemberg" (Musica Antiqua Köln); Niels Wilhelm Gade: "In the Highlands", Scottish Overture, op. 7 (Danish National Radio Symphony Orchestra: Christopher Hogwood); François Venturini: Sonate Nr. 1 e-Moll (Capella Agostino Steffani: Lajos Rovatkay); Gabriel Yared: "The English Patient", Suite (Philip Martin, Klavier; Münchner Rundfunkorchester: Gavin Sutherland); Giovanni Legrenzi: "La Donata" (Parnassi musici)