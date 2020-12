Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Arcangelo Corelli: Concerto grosso F-Dur, op. 6, Nr. 2 (The St Paul Chamber Orchestra: Christopher Hogwood); Ferdinand Hiller: Klavierkonzert Nr. 3 As-Dur, Allegro con anima, op. 170 (Tasmanian Symphony Orchestra, Klavier und Leitung: Howard Shelley); Bartolomeo Bortolazzi: Sonate D-Dur, op. 9 (Raffaele La Ragione, Mandoline; Marco Crosetto, Hammerklavier); Johann Christian Bach: Sinfonie D-Dur, op. 3, Nr. 1 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Frédéric Chopin: Polonaise g-Moll, op. post. (Eugéne Mursky, Klavier); Charles Gounod: Symphonie Nr. 1 D-Dur, Allegro molto (Niederländisches Kammerorchester Amsterdam: Gordan Nikolic)