Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Christian Bach: Symphonie périodique Nr. 46 (The Hanover Band: Anthony Halstead); Frédéric Chopin: "Krakowiak", Rondo, op. 14 (Jan Lisiecki, Klavier; NDR Elbphilharmonie Orchester: Krzysztof Urbański); Howard Shore: "A Lord of the rings", Suite (James Galway, Flöte; London Symphony Orchestra: Klauspeter Seibel); Wolfgang Amadeus Mozart: Triosatz D-Dur, KV 442, Nr. 3 (Abegg Trio); Josef Mysliveček: Sinfonie C-Dur, EvaM 7:C1 (Concerto Köln: Werner Ehrhardt); Domenico Scarlatti: Sonate D-Dur, K 118 (Sergei Babayan, Klavier); Ermanno Wolf-Ferrari: Aus "Il segreto di Susanna" (BBC Philharmonic Orchestra: Gianandrea Noseda)