Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

William Boyce: Sinfonie B-Dur, op. 2, Nr. 1 (Bournemouth Sinfonietta: Ronald Thomas); Ludwig van Beethoven: 12 Variationen F-Dur über das Thema "Ein Mädchen oder Weibchen", op. 66 (Julius Berger, Violoncello; Margarita Höhenrieder, Klavier); Giovanni Paisiello: Klavierkonzert Nr. 4 g-Moll, Rondo.(Francesco Nicolosi, Klavier; Collegium Philarmonicum Chamber Orchestra: Gennaro Cappabianca); George Butterworth: Two English Idylls (Hallé Orchestra: Mark Elder); François Couperin: "L'Astrée" (La Simphonie du Marais); Carl Maria von Weber: Concertino Es-Dur, op. 26 (Andrew Marriner, Klarinette; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner)