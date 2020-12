Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Peter Warlock: Serenade (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Isaac Albéniz: "Torre bermeja", op. 92, Nr. 12 (David Russell, Gitarre); Henry Purcell: "The Married Beau", Suite (The Parley of Instruments: Roy Goodman); Édouard Lalo: "Fantasie-Ballett" (Chantal Juillet, Violine; Orchestre Symphonique de Montréal: Charles Dutoit); Alfred Grünfeld: "Frühlingsstimmen", op. 57 (Rudolf Buchbinder, Klavier); Franz Xaver Richter: Sinfonia B-Dur (The Chamber Orchestra of the New Dutch Academy: Simon Murphy)