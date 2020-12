Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Richard Strauss: "Der Rosenkavalier", Walzerfolge aus dem 2. Akt (Wiener Symphoniker: Willi Boskovsky); Ludwig van Beethoven: Fantasie H-Dur, op. 77 (Yasuko Matsuda, Klavier); Henry Purcell: Aus "The Gordian Knot Untied" (The Parley of Instruments: Roy Goodman); Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio c-Moll, Finale, op. 66 (Tecchler Trio); Antonio Rosetti: Flötenkonzert Es-Dur, Allegro molto, M C19 (Bruno Meier, Flöte; Prager Kammerorchester: Antonín Hradil); Antonín Dvořák: Slawischer Tanz g-Moll, op. 46, Nr. 8 (SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern: Jiri Stárek)