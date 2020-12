Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Nepomuk Hummel: Konzert G-Dur, op. 17 (Mirijam Contzen, Violine; Herbert Schuch, Klavier; WDR Sinfonieorchester Köln: Reinhard Goebel); Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonie D-Dur, Wq 183, Nr. 1 (Orchestra of the Age of Enlightenment: Gustav Leonhardt); Joaquín Turina: Sinfonische Rhapsodie, op. 66 (Jean-François Heisser, Klavier; Orchestre de Chambre de Lausanne: Jesus Lopez-Cobos); Emanuele Krakamp: "La Traviata", op. 248 (Emmanuel Pahud, Flöte; Philharmonisches Orchester Rotterdam: Yannick Nézet-Séguin); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie C-Dur, Finale, KV 338 (Prager Kammerorchester: Charles Mackerras); Antonín Dvořák: Slawischer Tanz e-Moll, op. 46, Nr. 2 (SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern: Jiri Stárek)