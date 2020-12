Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 5 A-Dur, Allegro (Heidelberger Sinfoniker: Thomas Fey), Frédéric Chopin: Klaviertrio g-Moll, Scherzo, op. 8 (Trio Fontenay); Carl Maria von Weber: Fagottkonzert F-Dur, Allegro ma non troppo, op. 75 (Klaus Thunemann, Fagott; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Georg Friedrich Händel: Sonate g-Moll, HWV 364 b (Hille Perl, Viola da gamba; Philipp Comploi, Violoncello; Lee Santana, Laute); Christoph Graupner: Konzert F-Dur, GWV 323 (Markus Bernhard, Violone; Ars Musica Zürich); Muzio Clementi: Sonate C-Dur, op. 3, Nr. 1 (Klavierduo Genova und Dimitrov); John Williams: "The flying theme" (Hollywood Bowl Orchestra: John Mauceri)