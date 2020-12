Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Josef Mysliveček: Sinfonie D-Dur, EvaM 10:D14 (L'Orfeo Barockorchester: Michi Gaigg); Ludwig van Beethoven: Sonate d-Moll, Allegretto, op. 31, Nr. 2 (Fazil Say, Klavier); Franz Schubert: Symphonie Nr. 5 B-Dur, Allegro, D 485 (Orchestre Révolutionnaire et Romantique: John Eliot Gardiner); Georg Muffat: Concerto grosso Nr. 12 G-Dur, Chaconne (The Brandenburg Consort: Roy Goodman); Edvard Grieg: "Norwegische Tänze", Allegro marcato, op. 35, Nr. 1 (Das Kölner Klavier-Duo); Otto Nicolai: "Die Heimkehr des Verbannten", Ouvertüre (Bamberger Symphoniker: Karl Anton Rickenbacher); Johann Ludwig Krebs: Sinfonie c-Moll, Krebs-WV 200 (Leipziger Concert)