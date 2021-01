Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Richard Wagner: "Das Liebesverbot", Ouvertüre (Wiener Symphoniker: Georges Prêtre); Franz Anton Hoffmeister: Konzert D-Dur, Allegro (Hariolf Schlichtig, Viola; Münchener Kammerorchester: Hariolf Schlichtig); Franz Schubert: Sonate A-Dur, Allegro, D 664 (Herbert Schuch, Klavier); Johann Christian Bach: Sinfonie G-Dur, op. 3, Nr. 6 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Johannes Brahms: Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur, Allegretto grazioso, op. 83 (Maurizio Pollini, Klavier; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Mariss Jansons); Antonio Vivaldi: Konzert G-Dur, RV 545 (Amy Power, Oboe; Miho Fukui, Fagott; Ensemble F)