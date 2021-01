Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ralph Vaughan Williams: "The Wasps", Ouvertüre (BBC Symphony Orchestra: Andrew Davis); Franz Schubert: Klaviertrio B-Dur, D 28 (Beaux Arts Trio); Felix Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert d-Moll, Allegro, MWV O 3 (Alina Ibragimova, Violine; Orchestra of the Age of Enlightenment: Vladimir Jurowski); Ferdinando Carulli/Gustavo Carulli: Duo A-Dur über Themen von Rossini, op. 233 (Franz Halász, Gitarre; Débora Halász, Klavier); Johann Christian Bach: Sinfonie C-Dur, op. 3, Nr. 2 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Cécile Chaminade: Concertino, op. 107 (Magali Mosnier, Flöte; Münchner Rundfunkorchester: Marco Armiliato)