Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Friedrich Händel: Ouvertüre D-Dur, HWV 341 (Gábor Boldoczki, Trompete; Sinfonia Varsovia); Franz Schubert: Symphonie Nr. 5 B-Dur, Allegro vivace, D 485 (Orchestra of the Age of Enlightenment: Charles Mackerras); Johann Evangelist Brandl: Quintett F-Dur, Allegro ma non troppo, op. 62 (Calamus-Ensemble); Antonio Vivaldi: Fagottkonzert a-moll, RV 499 (Miho Fukui, Fagott; Ensemble F); Hermann Goetz: Symphonie F-Dur, Finale, op. 9 (NDR Radiophilharmonie: Werner Andreas Albert); Georg Philipp Telemann: Konzert e-Moll (Maurice André, Trompete; Münchener Bach-Orchester: Karl Richter)