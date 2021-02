Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Schubert: "Die Freunde von Salamanka", Ouvertüre (Haydn Sinfonietta Wien: Manfred Huss); Charles Burney: Sonate Nr. 3 B-Dur (Anna Clemente, Susanna Piolanti, Klavier); August Klughardt: Concertino, op. 18 (Hansjörg Schellenberger, Oboe; Orchestra della Svizzera Italiana Lugano: Hansjörg Schellenberger); Peter Warlock: "Capriol" (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Frédéric Chopin: Polonaise As-Dur, op. 53 (Maurizio Pollini, Klavier); Georg Muffat: "Ciacona Propitia Sydera" (Armonico Tributo: Lorenz Duftschmid)