Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Domenico Scarlatti: Sonate E-Dur, K 380 (Alexandre Lagoya, Ida Presti, Gitarre); Leo Weiner: Concertino, Vivace, op. 15 (Jenö Jando, Klavier; Münchner Rundfunkorchester: János Gyulai-Gaál); Paul Taffanel: Quintett, Allegro con moto (Orsolino Quintett); Pietro Locatelli: Concerto grosso g-Moll, op. 1, Nr. 12 (Europa Galante: Fabio Biondi); Frederick Delius: Two pieces for small orchestra (Hallé-Orchestra: Mark Elder); Antony Holborne: "His happy youth" (Paul O'Dette, Laute und Cittern; The King's Noyse: David Douglass)