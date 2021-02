Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzertstück Nr. 2 d-Moll, op. 114 (Sabine Meyer, Klarinette; Wolfgang Meyer, Bassetthorn; Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito); Michel Corrette: "La femme est un grand embarra", op. 8, Nr. 5 (Café Zimmermann); Malcolm Arnold: "Four Irish Dances", op. 126 (Queensland Symphony Orchestra: Andrew Penny); Johann Sebastian Bach: Violinkonzert a-Moll, BWV 1041 (Academy of St. Martin in the Fields, Violine und Leitung: Gidon Kremer); Georges Bizet: "Carmen", Suite Nr. 1 (Orchestre National de France: Seiji Ozawa); Carl Czerny: Variations brillantes, op. 14 (Stephen Hough, Klavier)