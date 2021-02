Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Friedrich Händel: Concerto grosso G-Dur, op. 3, Nr. 3 (Kammerorchester Basel: Julia Schröder); Paul Wranitzky: Violoncellokonzert C-Dur, Allegro maestoso, op. 27 (Chiara Enderle, Violoncello; Münchener Kammerorchester: Howard Griffiths); Edward Elgar: Harmoniemusik Nr. 4 - "The Farmyard" (Athena Ensemble); Franz Schubert: Marschg-Moll, D 819, Nr. 2 (Yaara Tal, Andreas Groethuysen, Klavier); Frank Bridge: Valse Intermezzo, H 17 Nr. 2 (BBC National Orchestra of Wales: Richard Hickox); William Byrd: "Gipsies round" (The Harp Consort)