Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

William Boyce: Sinfonie B-Dur, op. 2, Nr. 1 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Giuseppe Tartini: Violinkonzert A-Dur, D 96 (Giuliano Carmignola, Violine; Venice Baroque Orchestra: Andrea Marcon); Alfred Schnittke: "Der Walzer", Suite (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Frank Strobel); Giuseppe Becce: "Intermezzo appassionato" (Ein Ensemble: Helmut Imig); Josef Mysliveček: "L'Olimpiade", Ouvertüre (L'Orfeo Barockorchester: Michi Gaigg); Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonie G-Dur, Wq 173 (Akademie für Alte Musik Berlin)