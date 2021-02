Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Heinrich Schmelzer: Sonata à 5 (Musica Fiata: Roland Wilson); Max Bruch: "Schwedische Tänze", op. 63 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Frédéric Chopin: Rondo C-Dur, op. 73 (Duo Egri & Pertis); Johann Friedrich Fasch: Konzert D-Dur, FWV L:D15 (Tempesta di Mare); Johann Michael Nicolai: Aria 6 à 3 (Ecco La Musica); Léo Delibes: "Sylvia", Scherzo (New Philharmonia Orchestra: Richard Bonynge)