Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonín Dvořák: Prager Walzer D-Dur (Budapest Festival Orchestra: Iván Fischer); Domenico Cimarosa: Konzert c-Moll (François Leleux, Oboe; Münchener Kammerorchester); Henry Purcell: "The Fairy Queen", The Third Act Suite (Le Concert des Nations: Jordi Savall); Sergej Rachmaninow: Mélodie e-Moll, op. 3, Nr. 3 (David Geringas, Violoncello; Ian Fountain, Klavier); Wolfgang Amadeus Mozart: Serenata notturna D-Dur, KV 239 (Camerata Nordica: Terje Tønnesen); Johann Nepomuk Hummel: Fagottkonzert F-Dur, Rondo (Karen Geoghegan, Fagott; Orchestra of Opera North: Benjamin Wallfisch)