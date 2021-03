Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Camille Saint-Saëns: Klaviertrio e-Moll, Allegretto, op. 92 (Trio Wanderer); Giovanni Battista Sammartini: Ouvertüre g-Moll (Europa Galante: Fabio Biondi); Johann Christian Bach: Klavierkonzert Es-Dur, op. 7, Nr. 5 (Sebastian Knauer, Klavier; Zürcher Kammerorchester: Roger Norrington); Johann Wenzel Kalliwoda: Variationen und Rondo B-Dur, op. 57 (Klaus Thunemann, Fagott; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Gabriel Yared: "The English Patient", Suite (Philip Martin, Klavier; Münchner Rundfunkorchester: Gavin Sutherland); Anonymus: Zwei Kontratänze (Les Musiciens de Saint-Julien: François Lazarevitch)