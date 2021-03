Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

John Field: Irish Dance - "Go to the Devil" (Míceál O' Rourke, Klavier): Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonie F-Dur, Wq 183, Nr. 3 (Orchestra of the Age of Enlightenment: Gustav Leonhardt); Carl Czerny: Variationen über einen bekannten Wiener Walzer, op. 12 (Thomas Emmerling, Klavier); Ottorino Respighi: "Antiche danze ed arie", Suite Nr. 1 (Orpheus Chamber Orchestra); Antonio Bertali: Chaconne C-Dur (Freiburger Barockorchester Consort); Giuseppe Martucci: Tarantella, op. 44 (Philharmonia Orchestra: Francesco D'Avalos)