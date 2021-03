Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Philipp Kirnberger: Sinfonie D-Dur (The Hanover Band: Roy Goodman); Georg Philipp Telemann: Suite Es-Dur, Ouvertüre, TWV 55:Es2 (Carin van Heerden, Flöte; L'Orfeo Barockorchester); Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 4 A-Dur, Allegro, op. 90 (Freiburger Barockorchester: Pablo Heras-Casado); Jean Françaix: "Le Gay Paris" (Eckard Kierski, Trompete; Ensemble Kontraste); Jean-Philippe Rameau: Suite A-Dur/a-Moll, Gavotte et six doubles (Nikolai Tokarev, Klavier); Camille Saint-Saëns: Odelette D-Dur, op. 162 (Clara Novakova, Flöte; Ensemble Orchestral de Paris: Jean-Jacques Kantorow)