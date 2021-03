Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade D-Dur, Rondo, KV 239 (The English Concert: Andrew Manze); Josef Mysliveček: Bläseroktett Nr. 2 Es-Dur, EvaM 8:Eb2 (Bläserensemble Sabine Meyer); Marin Marais: "Alcione", Première Suite (Le Concert des Nations: Jordi Savall); Domenico Scarlatti: Sonate D-Dur, K 491 (Sergei Babayan, Klavier); Johann Christian Bach: Sinfonie Es-Dur, op. 3, Nr. 3 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); John Parry: Sonate Nr. 2 (Judy Loman, Harfe)